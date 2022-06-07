Слушай Delfi. Большой пикет учителей и результаты голосования по вотуму недоверия Борису Джонсону
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  • Клинические университетские больницы готовы к вспышке Covid-19 осенью;
  • Госагентство лекарств провело повторную оценку случая смерти после вакцинации от Covid-19;
  • На 16 июня запланирован пикет с участием тысячи учителей со всех регионов Латвии;
  • В Риге отметили годовщину взрыва памятника в парке Победы: обошлось без ЧП;
  • Волонтеры просят о помощи: выезжающим через Россию беженцам нужно оплачивать ночлег;
  • Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия. Он остается премьер-министром Великобритании;
  • Соседи Сербии закрыли небо для Лаврова, который летел в Белград. Он назвал это "немыслимым".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 июня.

Эти новости озвучил робот.

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