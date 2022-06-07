Слушай Delfi. Большой пикет учителей и результаты голосования по вотуму недоверия Борису Джонсону

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- Клинические университетские больницы готовы к вспышке Covid-19 осенью;
- Госагентство лекарств провело повторную оценку случая смерти после вакцинации от Covid-19;
- На 16 июня запланирован пикет с участием тысячи учителей со всех регионов Латвии;
- В Риге отметили годовщину взрыва памятника в парке Победы: обошлось без ЧП;
- Волонтеры просят о помощи: выезжающим через Россию беженцам нужно оплачивать ночлег;
- Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия. Он остается премьер-министром Великобритании;
- Соседи Сербии закрыли небо для Лаврова, который летел в Белград. Он назвал это "немыслимым".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 7 июня.
Эти новости озвучил робот.
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