Слушай Delfi. Цена электроэнергии достигнет 2100 евро/Мвтч, в Риге демонтируют ещё два советских памятника
Foto: DELFI
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  • В четверг цена электроэнергии достигнет за один час 2100 евро/Мвтч;
  • В Риге демонтируют еще два памятника, прославляющих советский режим;
  • "Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию и заморозить тарифы на теплоэнергию;
  • LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения будет мэр Сигулды Митревицс;
  • Коалиционные депутаты: исключения в санкциях против России для обеспечения экспорта зерна — допустимы;
  • Кто станет новым премьер-министром Великобритании: в финал гонки вышли Риши Сунак и Лиз Трасс;
  • Евросоюз утвердил новый (седьмой) пакет санкций в отношении России;
  • Исследование: RT успешно обходит европейские санкции.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 июля.
Эти новости озвучил робот.

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