Слушай Delfi. Цена электроэнергии достигнет 2100 евро/Мвтч, в Риге демонтируют ещё два советских памятника

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- В четверг цена электроэнергии достигнет за один час 2100 евро/Мвтч;
- В Риге демонтируют еще два памятника, прославляющих советский режим;
- "Согласие" призывает объявить чрезвычайную ситуацию и заморозить тарифы на теплоэнергию;
- LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения будет мэр Сигулды Митревицс;
- Коалиционные депутаты: исключения в санкциях против России для обеспечения экспорта зерна — допустимы;
- Кто станет новым премьер-министром Великобритании: в финал гонки вышли Риши Сунак и Лиз Трасс;
- Евросоюз утвердил новый (седьмой) пакет санкций в отношении России;
- Исследование: RT успешно обходит европейские санкции.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 июля.
Эти новости озвучил робот.
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