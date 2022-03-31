Слушай Delfi. Цена отказа от оплаты российского газа рублями и переименование Памятника победы
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  • Economist: экономика России пока неплохо справляется с санкциями;
  • "Цена будет высока как для Европы, так и для "Газпрома". Европейцы отказываются от оплаты российского газа рублями;
  • Юдин: нужно способствовать интеграции украинских беженцев в латвийское общество;
  • Депутаты: Памятник победы нельзя демонтировать, но его можно переименовать;
  • Запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси: законопроект уже в Сейме;
  • По дороге из Беларуси в Латвию пропали две женщины;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 марта.

Эти новости озвучил робот.

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