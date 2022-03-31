Слушай Delfi. Цена отказа от оплаты российского газа рублями и переименование Памятника победы

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- Economist: экономика России пока неплохо справляется с санкциями;
- "Цена будет высока как для Европы, так и для "Газпрома". Европейцы отказываются от оплаты российского газа рублями;
- Юдин: нужно способствовать интеграции украинских беженцев в латвийское общество;
- Депутаты: Памятник победы нельзя демонтировать, но его можно переименовать;
- Запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси: законопроект уже в Сейме;
- По дороге из Беларуси в Латвию пропали две женщины;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 марта.
Эти новости озвучил робот.
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