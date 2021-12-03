Слушай Delfi. ЧП с самолетом в аэропорту, в Риге объявлено красное предупреждение

В Латвии третий день продолжается снегопад, в столице синоптики объявили уже красное предупреждение. В Международном аэропорту “Рига” из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет. Строительные инспекторы установили причину обрушения потолка в кафе на железнодорожном вокзале. Об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 3 декабря.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 723 новых случая Covid-19, скончались 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего в четверг было проведено 10 106 тестов, доля позитивных результатов — 7,2%.

Из общего числа зараженных - 407 человек - не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 316 человек были вакцинированы. Большинство умерших - не были привиты.

Из-за ухудшения ситуации в других странах Латвия впервые с сентября больше не является лидером по уровню заболеваемости Covid-19. В настоящее время Латвия находится на 18-м месте среди 30 стран Евросоюза и Свободной экономической зоны. Самый высокий уровень заболеваемости за последние две недели отмечен в Словакии - более двух с половиной тысяч случаев Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 2000 случаев также превышен в Чехии, Бельгии и Австрии.

Смертность с диагностированным Covid-19 в Латвии также постепенно снижается, но в конце прошлой недели она все еще была почти в четыре раза выше, чем в среднем по Европе.

Государственный Совет по иммунизации объяснил, почему для детей установлен трехмесячный интервал между вакцинами от Сovid-19. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Установлено, что вакцина должна вводиться с интервалом в три недели.

Латвийские специалисты по иммунизации решили увеличить этот интервал. Первая причина - поздние побочные эффекты. Руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска отметила, что серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от Covid-19 возникают редко. Однако у подростков встречается такой редкий побочный эффект, как миокардит, или воспаление сердечной мышцы, и перикардит. Впрочем, данных о таких случаях у детей в возрасте от пяти до 11 лет нет.

Другая важная причина - это новый штамм "омикрон". В случае, если существующие вакцины окажутся неэффективными против него, вакцины придется перерабатывать и потенциально вакцинироваться в третий раз, что не является лучшим решением.

Также следует учитывать, что есть дети, которые уже переболели Covid-19, и им две дозы вакцины вообще не нужны.

Айвар Лембергс в тюрьме заразился Covid-19. Лембергс чувствовал себя больным уже несколько дней. Вчера он получил позитивный результат теста. Политик и его адвокат несколько раз направляли руководству Рижской центральной тюрьмы заявления с просьбой провести ревакцинацию. Ответ получен не был.

В международном аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus, возвращавшийся из Стокгольма. ЧП произошло около полудня. На борту находилось 44 пассажира, среди них - министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Все пассажиры в полной безопасности были доставлены в терминал аэропорта. Пострадавших нет. Ринкевич поблагодарил персонал airBaltic, аэропорт, спасателей и медиков за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм.

Самолет отогнали в ангар для дальнейшей проверки. Из-за происшествия аэропорт был временно закрыт для вылетов и посадок. Cамолеты перенаправляли в Вильнюс и Таллин.

Из-за сильных снегопадов сегодня утром перебои в электроснабжении были у трех тысяч клиентов Sadales tīkls. Электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи.

Sadales tīkls призывает быть внимательными, находясь вблизи линий электропередачи. Если вы заметили опасную ситуацию, например, дерево, упавшее на линию электропередачи или поврежденные провода, важно немедленно об этом проинформировать. Для этого нужно позвонить по бесплатному круглосуточному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу.

Названа причина обрушения потолка в кафе на Рижском вокзале. Строительные инспекторы установили, что в подсобном помещении кондитерской Sala имелась вентиляционная шахта. Она была демонтирована, а отверстие в перекрытии закрыто металлическими листами и засыпано грунтом. Металлические листы сломались под колесом трактора. Государственная полиция начала уголовный процесс.

Работы в районе вентиляционной шахты приостановлены и будут продолжены только после проведения технических исследований и внесения изменений в проект.

Как сообщалось, в четверг в туннеле Б Рижского вокзала в кафе Sala обрушился потолок. Из здания было эвакуировано около 100 человек. За медицинской помощью обратился один человек.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первые очные переговоры с мая этого года. На встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме они обменялись жесткими заявлениями в отношении ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Москва собирает войска около украинских границ и может готовить вторжение. А российские власти говорят, что не допустят нового расширения НАТО на восток, и обвиняют Киев в намерении решить конфликт в Донбассе силой.

Предупреждение о снегопаде в Риге повышено до красного уровня. С учетом того, что снегопад в столице оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы. Впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки станет еще холоднее, на следующей неделе - оттепель. Уже сегодня вечером температура воздуха опустится до -10 градусов. В ночь на субботу возможен мороз до -15 градусов. Во второй половине следующей недели станет теплее, снег начнет таять. В середине месяца ожидается оттепель, и до Рождества, снег, возможно, растает.