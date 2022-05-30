Слушай Delfi. Цилевич о русскоязычных СМИ и и Пабрикс об установке батареи зенитно-ракетного комплекса в Латвии
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  • После смерти Бункуса бизнесмен Ульман взыскал крупную сумму с фирмы-банкрота;
  • Цилевич об отношении властей Латвии к русскоязычным СМИ: "Мы стреляем себе в ногу";
  • Пабрикс: ЗРК NASAMS изменит правила игры для использования авиации над Латвией;
  • Реконструкция набережной с советской символикой отложена: нехватка финансирования;
  • Лишь пятая часть школ может предложить альтернативу русскому языку;
  • Германия: Единство ЕС по санкциям разваливается;
  • Эрдоган: Турция ждет конца войны, но ситуация хуже с каждым днeм.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 мая.

Эти новости озвучил робот.

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