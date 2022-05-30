Слушай Delfi. Цилевич о русскоязычных СМИ и Пабрикс об установке батареи зенитно-ракетного комплекса в Латвии

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- После смерти Бункуса бизнесмен Ульман взыскал крупную сумму с фирмы-банкрота;
- Цилевич об отношении властей Латвии к русскоязычным СМИ: "Мы стреляем себе в ногу";
- Пабрикс: ЗРК NASAMS изменит правила игры для использования авиации над Латвией;
- Реконструкция набережной с советской символикой отложена: нехватка финансирования;
- Лишь пятая часть школ может предложить альтернативу русскому языку;
- Германия: Единство ЕС по санкциям разваливается;
- Эрдоган: Турция ждет конца войны, но ситуация хуже с каждым днeм.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также