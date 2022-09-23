Слушай Delfi. Дальнейшее продвижение законопроекта "против русского языка" и новые санкции ЕС против России

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- Следующее обсуждение в парламенте законопроекта "против русского языка" состоится после выборов в 14-й Сейм;
- В Риге прошел пикет у пустых витрин на улице Бривибас;
- На улице Калнциема посреди пешеходного тротуара "вырос" столб, прохожие возмущаются, в дело вмешался Стакис;
- Сейм отклонил предложение оппозиции об индексации социальных пособий;
- Павлютс: если требования медиков не будут выполнены, придется считаться с масштабными акциями протеста;
- Национальная библиотека в целях экономии ресурсов будет работать только четыре дня в неделю;
- Новые санкции ЕС коснутся экспорта технологий в Россию;
- Кая Каллас: Эстония должна быть готова к перебоям с энергоснабжением.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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