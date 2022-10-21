Слушай Delfi. Дело Гревцовой передано в суд, ЛПЦ отправил патриарху Кириллу прошение об автокефалии

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- Борданс: на выборах в Сейм в большей степени победили интересы России;
- Собор ЛПЦ отправил патриарху Кириллу прошение об автокефалии;
- После поражения на выборах Павлютс ищет новую работу;
- Дело избранной в Сейм Глории Гревцовой передано в суд;
- Служба госбезопасности задержала агрессивно настроенного сторонника войны в Украине;
- Германия: гражданин России купил латвийский паспорт и права за 6000 евро;
- Кто может стать новым премьер-министром Великобритании. Претендентами называют Джонсона, Сунака и Мордаунт.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 21 октября.
Эти новости озвучил робот.
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