Слушай Delfi. Дело Гревцовой передано в суд, ЛПЦ отправил патриарху Кириллу прошение об автокефалии
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  • Борданс: на выборах в Сейм в большей степени победили интересы России;
  • Собор ЛПЦ отправил патриарху Кириллу прошение об автокефалии;
  • После поражения на выборах Павлютс ищет новую работу;
  • Дело избранной в Сейм Глории Гревцовой передано в суд;
  • Служба госбезопасности задержала агрессивно настроенного сторонника войны в Украине;
  • Германия: гражданин России купил латвийский паспорт и права за 6000 евро;
  • Кто может стать новым премьер-министром Великобритании. Претендентами называют Джонсона, Сунака и Мордаунт.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 21 октября.
Эти новости озвучил робот.

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