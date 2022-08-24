Слушай Delfi. Демонтированы скульптуры солдат в Пардаугаве, рекордное падение курса евро против доллара

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- Снос памятника в Пардаугаве: демонтированы все три скульптуры cолдат;
- Dечером в парке Победы собралось несколько десятков человек; задержаны 14 человек;
- СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге;
- Кариньш: поддерживая Латгальский регион, укрепляем весь ЕС и НАТО;
- Ринкевич: условия получения временного ВНЖ для граждан России будут строже, чем для граждан Беларуси;
- Пардаугава: BMW пытался уйти от полиции на скорости 222 км/ч; в ДТП пострадали четыре человека;
- Курс евро против доллара упал до рекордно низкого уровня за 20 лет;
- В ООН обеспокоены возможным "трибуналом" в Мариуполе.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 августа.
Эти новости озвучил робот.
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