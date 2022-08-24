Слушай Delfi. Демонтированы скульптуры солдат в Пардаугаве, рекордное падение курса евро против доллара
Foto: DELFI
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  • Снос памятника в Пардаугаве: демонтированы все три скульптуры cолдат;
  • Dечером в парке Победы собралось несколько десятков человек; задержаны 14 человек;
  • СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника в Риге;
  • Кариньш: поддерживая Латгальский регион, укрепляем весь ЕС и НАТО;
  • Ринкевич: условия получения временного ВНЖ для граждан России будут строже, чем для граждан Беларуси;
  • Пардаугава: BMW пытался уйти от полиции на скорости 222 км/ч; в ДТП пострадали четыре человека;
  • Курс евро против доллара упал до рекордно низкого уровня за 20 лет;
  • В ООН обеспокоены возможным "трибуналом" в Мариуполе.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 августа.
Эти новости озвучил робот.

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