Слушай Delfi. День свободы и расширение санкций США против России
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  • США расширили санкции в отношении России;
  • Война в Украине: что будет дальше после переговоров в Стамбуле?;
  • Самолеты, связанные с олигархами РФ под санкциями, продолжают полеты;
  • Из Латвии в Россию пытались ввезти более 200 дипломов и сертификатов о получении образования;
  • Общие собрания собственников квартир разрешено проводить в электронной среде;
  • День свободы. 1 апреля отменяются основные "ковидные" ограничения;
  • Эпидемиолог: существует два варианта распространения Covid-19 в будущем;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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