Слушай Delfi. День свободы и расширение санкций США против России

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- США расширили санкции в отношении России;
- Война в Украине: что будет дальше после переговоров в Стамбуле?;
- Самолеты, связанные с олигархами РФ под санкциями, продолжают полеты;
- Из Латвии в Россию пытались ввезти более 200 дипломов и сертификатов о получении образования;
- Общие собрания собственников квартир разрешено проводить в электронной среде;
- День свободы. 1 апреля отменяются основные "ковидные" ограничения;
- Эпидемиолог: существует два варианта распространения Covid-19 в будущем;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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