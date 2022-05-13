Слушай Delfi. Директора 80 школы оценят на соответствие должности, в Латвии блокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"
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  • Директора 80 школы оценят на соответствие должности за решение прийти к памятнику 10 мая;
  • В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники";
  • РСЛ призывает не собираться завтра на Ратушной площади – митинг не санкционирован;
  • Оппозиции Рижской думы не удалось собрать подписи для отставки мэра Стакиса;
  • Верховный суд оценит решение отстранить Ушакова от должности мэра Риги;
  • СГБ расследует распространение оскорбительных плакатов в микрорайонах Риги;
  • Сейм во втором чтении принял Закон о гражданском союзе, который позволит ЛГБТ+ парам урегулировать отношения.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 мая.

Эти новости озвучил робот.

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