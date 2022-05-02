Слушай Delfi. Длинные очереди в УДГМ, Израиль вызвал посла России из-за слов Лаврова о евреях
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  • Длинные очереди в УДГМ за паспортами и ID-картами: в чем причина проблем и как их решить;
  • На должность главы KNAB повторно избран Екабс Страуме;
  • Латвия — один из мировых лидеров по объемам помощи, предоставленной Украине;
  • Израиль вызвал посла России из-за слов Лаврова о евреях и Зеленском;
  • Служба госбезопасности: гражданин Латвии подозревается в возможном финансировании террористов;
  • Мэр Риги: в условиях роста цен надо дать жителям возможность постепенно и без пени возвращать долги;
  • Мурниеце: у меня нет никаких сомнений, что памятник в парке Победы снесут.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 2 мая.

Эти новости озвучил робот.

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