Слушай Delfi. Длинные очереди в УДГМ, Израиль вызвал посла России из-за слов Лаврова о евреях

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Длинные очереди в УДГМ за паспортами и ID-картами: в чем причина проблем и как их решить;
- На должность главы KNAB повторно избран Екабс Страуме;
- Латвия — один из мировых лидеров по объемам помощи, предоставленной Украине;
- Израиль вызвал посла России из-за слов Лаврова о евреях и Зеленском;
- Служба госбезопасности: гражданин Латвии подозревается в возможном финансировании террористов;
- Мэр Риги: в условиях роста цен надо дать жителям возможность постепенно и без пени возвращать долги;
- Мурниеце: у меня нет никаких сомнений, что памятник в парке Победы снесут.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 2 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также