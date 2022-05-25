Слушай Delfi. Двое задержаны за разжигание межнациональной розни, на набережной ликвидируют символику СССР

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- Символика СССР на набережной возле Каменного моста будет ликвидирована;
- За разжигание межнациональной розни задержаны двое жителей Латгалии;
- ReTV: Женщина из Украины с родившимся в Латвии ребенком решила вернуться на родину;
- Минсообщения: война в Украине может повлиять на развитие проекта Rail Baltica;
- Российская армия развивает наступление в Донбассе, Северодонецку грозит окружение;
- Шойгу: российское наступление в Украине замедляется "сознательно".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 мая.
Эти новости озвучил робот.
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