Слушай Delfi. Двое задержаны за разжигание межнациональной розни, на набережной ликвидируют символику СССР
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  • Символика СССР на набережной возле Каменного моста будет ликвидирована;
  • За разжигание межнациональной розни задержаны двое жителей Латгалии;
  • ReTV: Женщина из Украины с родившимся в Латвии ребенком решила вернуться на родину;
  • Минсообщения: война в Украине может повлиять на развитие проекта Rail Baltica;
  • Российская армия развивает наступление в Донбассе, Северодонецку грозит окружение;
  • Шойгу: российское наступление в Украине замедляется "сознательно".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 мая.

Эти новости озвучил робот.

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