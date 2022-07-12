Слушай Delfi. Эпидуральная анестезия за счет государства и снос "Титаника"
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  • C 1 августа эпидуральную анестезию при родах всегда будет оплачивать государство;
  • В Зиепниеккалнсе стороннику Путина выписали штраф в 250 евро и вызвали скорую;
  • Урбанович: поддерживать отношения с консульством Беларуси – обязанность мэра Даугавпилса;
  • Конец эпохи. Начат снос торгового центра "Титаник";
  • ЦПКЗ: пока нет оснований рекомендовать всем вторую бустерную вакцину от Covid-19;
  • Госдума РФ внезапно решила собраться на внеочередное заседание. Что там будет;
  • Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ: что говорит подозреваемый и при чем здесь Церковь Муна.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 июля.

Эти новости озвучил робот.

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