Слушай Delfi. Эпидуральная анестезия за счет государства и снос "Титаника"

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- C 1 августа эпидуральную анестезию при родах всегда будет оплачивать государство;
- В Зиепниеккалнсе стороннику Путина выписали штраф в 250 евро и вызвали скорую;
- Урбанович: поддерживать отношения с консульством Беларуси – обязанность мэра Даугавпилса;
- Конец эпохи. Начат снос торгового центра "Титаник";
- ЦПКЗ: пока нет оснований рекомендовать всем вторую бустерную вакцину от Covid-19;
- Госдума РФ внезапно решила собраться на внеочередное заседание. Что там будет;
- Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ: что говорит подозреваемый и при чем здесь Церковь Муна.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 июля.
Эти новости озвучил робот.
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