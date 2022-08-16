Слушай Delfi. ЕС может запретить россиянам пересекать границу, в Великобритании одобрили вакцину против "омикрона"

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- ЕС может запретить россиянам пересекать границу, а Латвия — прекратить продление временных ВНЖ;
- Насилие над педагогами: директорам школ могут разрешить отправлять провинившихся детей на домашнее обучение;
- Опрос: чувство безопасности латвийцев достигло рекордно высокого уровня;
- Прокуратура закрыла дело о краже пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе;
- Латвия подарила украинской армии четыре вертолета;
- В Великобритании одобрили первую вакцину, модифицированную под "омикрон";
- Удар по "ЧВК Вагнера" в Попасной — украинская операция или пригожинская мистификация?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 августа.
Эти новости озвучил робот.
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