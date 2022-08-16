Слушай Delfi. ЕС может запретить россиянам пересекать границу, в Великобритании одобрили вакцину против "омикрона"
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  • ЕС может запретить россиянам пересекать границу, а Латвия — прекратить продление временных ВНЖ;
  • Насилие над педагогами: директорам школ могут разрешить отправлять провинившихся детей на домашнее обучение;
  • Опрос: чувство безопасности латвийцев достигло рекордно высокого уровня;
  • Прокуратура закрыла дело о краже пушки с мемориала советским воинам в Екабпилсе;
  • Латвия подарила украинской армии четыре вертолета;
  • В Великобритании одобрили первую вакцину, модифицированную под "омикрон";
  • Удар по "ЧВК Вагнера" в Попасной — украинская операция или пригожинская мистификация?

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 августа.
Эти новости озвучил робот.

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