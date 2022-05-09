Слушай Delfi. ЕС не может договориться о новом пакете санкций против России

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России;
- NEPLP оспорит отмену решения о запрете на показ российских развлекательных каналов;
- Вике-Фрейберга - за снос памятника освободителям Риги и против "этнической чистки украинцев";
- СМИ: ученики платят автошколам сотни евро, но не могут сдать экзамены;
- Врачи призывают к дипломатическим шагам для окончания войны в Украине;
- Бойцы полка "Азов" в Мариуполе: "Сдаться для нас – неприемлемо".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 мая.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также