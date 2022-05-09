Слушай Delfi. ЕС не может договориться о новом пакете санкций против России
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  • Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России;
  • NEPLP оспорит отмену решения о запрете на показ российских развлекательных каналов;
  • Вике-Фрейберга - за снос памятника освободителям Риги и против "этнической чистки украинцев";
  • СМИ: ученики платят автошколам сотни евро, но не могут сдать экзамены;
  • Врачи призывают к дипломатическим шагам для окончания войны в Украине;
  • Бойцы полка "Азов" в Мариуполе: "Сдаться для нас – неприемлемо".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 мая.

Эти новости озвучил робот.

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