Слушай Delfi. Ещё одно задержание по делу Бункуса и сколько денег нужно латвийцам для нормальной жизни
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  • Опрос: латвийцы рассказали, сколько денег нужно для нормальной жизни;
  • Минэкономики: в Инчукалнсе зарезервировано достаточное количество газа для домохозяйств;
  • Бывший президент ЛОК Врублевскис обвиняется в присвоении более 2 млн евро;
  • По делу об убийстве Бункуса задержан еще один человек;
  • В лесу обнаружена пропавшая девять дней назад женщина;
  • Вертолет Российской Федерации нарушил границу Эстонии;
  • В ОП Украины объяснили важность завершения войны к зиме.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 августа.
Эти новости озвучил робот.

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