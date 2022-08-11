Слушай Delfi. Ещё одно задержание по делу Бункуса и сколько денег нужно латвийцам для нормальной жизни

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- Опрос: латвийцы рассказали, сколько денег нужно для нормальной жизни;
- Минэкономики: в Инчукалнсе зарезервировано достаточное количество газа для домохозяйств;
- Бывший президент ЛОК Врублевскис обвиняется в присвоении более 2 млн евро;
- По делу об убийстве Бункуса задержан еще один человек;
- В лесу обнаружена пропавшая девять дней назад женщина;
- Вертолет Российской Федерации нарушил границу Эстонии;
- В ОП Украины объяснили важность завершения войны к зиме.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 августа.
Эти новости озвучил робот.
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