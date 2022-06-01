Слушай Delfi. Европе грозит нехватка топлива, рижанам — тариф на отопление в 155 евро

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- Rīgas siltums: осенью тариф на теплоэнергию может составить 155 евро;
- С 1 июня в Риге на 21,4% возрос общий тариф на водоснабжение и канализацию;
- Эклонс: возможно, придется закрыть некоторые пожарные посты;
- Закон о гражданском союзе: ассоциация предлагает с его помощью защитить и пожилых людей;
- Врача-иммунолога Никифоренко обвинили в сексуальном насилии: потерпевшими признаны пять человек;
- Украинское контрнаступление на Херсонском направлении. Что будет дальше;
- Глава IEA: летом Европа может столкнуться с нехваткой топлива.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 июня.
Эти новости озвучил робот.
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