Слушай Delfi. Европе грозит нехватка топлива, рижанам — тариф на отопление в 155 евро
Foto: DELFI
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  • Rīgas siltums: осенью тариф на теплоэнергию может составить 155 евро;
  • С 1 июня в Риге на 21,4% возрос общий тариф на водоснабжение и канализацию;
  • Эклонс: возможно, придется закрыть некоторые пожарные посты;
  • Закон о гражданском союзе: ассоциация предлагает с его помощью защитить и пожилых людей;
  • Врача-иммунолога Никифоренко обвинили в сексуальном насилии: потерпевшими признаны пять человек;
  • Украинское контрнаступление на Херсонском направлении. Что будет дальше;
  • Глава IEA: летом Европа может столкнуться с нехваткой топлива.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 июня.

Эти новости озвучил робот.

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