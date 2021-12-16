Слушай Delfi. Евросоюз заказывает вакцины от "Омикрона", а KNAB хочет обвинить Трубко в попытке подкупить Коссовича
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Десятая часть латвийцев сделала бустеры. Кумулятивный показатель заболеваемости снова растет. Въезд в Юрмалу не подорожает. Экономические санкции в отношении России продлят. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 17 декабря.

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Эти новости озвучил робот.

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