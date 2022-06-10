Слушай Delfi. Газ подорожает на 66-90%, на Латвию надвигаются сильные грозы

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- Оранжевое предупреждение: на Латвию надвигаются сильные грозы;
- Газ для жителей Латвии подорожает на 66-90%;
- В трагическом ДТП под Резекне погиб младенец, пять человек получили травмы;
- Cлужба госбезопасности расследует 23 случая разжигания ненависти: почти все связаны с Украиной;
- Глава KNAB: Русский союз Латвии близок к потере госфинансирования;
- Задержание в Вентспилсе: KNAB действовал по заданию Европейской прокуратуры;
- Не соответствует праву ЕС: Левитс не провозгласил новый закон, который расширил бы права NEPLP;
- В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 10 июня.
Эти новости озвучил робот.
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