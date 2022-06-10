Слушай Delfi. Газ подорожает на 66-90%, на Латвию надвигаются сильные грозы
Foto: DELFI
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  • Оранжевое предупреждение: на Латвию надвигаются сильные грозы;
  • Газ для жителей Латвии подорожает на 66-90%;
  • В трагическом ДТП под Резекне погиб младенец, пять человек получили травмы;
  • Cлужба госбезопасности расследует 23 случая разжигания ненависти: почти все связаны с Украиной;
  • Глава KNAB: Русский союз Латвии близок к потере госфинансирования;
  • Задержание в Вентспилсе: KNAB действовал по заданию Европейской прокуратуры;
  • Не соответствует праву ЕС: Левитс не провозгласил новый закон, который расширил бы права NEPLP;
  • В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 10 июня.

Эти новости озвучил робот.

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