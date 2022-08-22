Слушай Delfi. "Газпром" на собраниях акционеров Latvijas Gāze и массовое выгорание учителей
Foto: DELFI
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  • СМИ: "Газпром" по-прежнему участвует в собраниях акционеров Latvijas Gāze;
  • Специалист: Учителя массово ищут другую работу из-за выгорания;
  • SPRK: в некоторых местах цена на отопление изменится несколько раз;
  • РСЛ подаст в суд, если партии не разрешат протестовать против сноса памятника в Пардаугаве;
  • Латвийцы стали избавляться от приобретенных во время пандемии домашних животных;
  • Реакция на убийство Дарьи Дугиной: удар по "русскому миру" или предтеча новой волны террора;
  • ISW: удар по штабу в Севастополе, возможно, нанес тяжелый гражданский беспилотник.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 августа.
Эти новости озвучил робот.

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