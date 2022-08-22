Слушай Delfi. "Газпром" на собраниях акционеров Latvijas Gāze и массовое выгорание учителей

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- СМИ: "Газпром" по-прежнему участвует в собраниях акционеров Latvijas Gāze;
- Специалист: Учителя массово ищут другую работу из-за выгорания;
- SPRK: в некоторых местах цена на отопление изменится несколько раз;
- РСЛ подаст в суд, если партии не разрешат протестовать против сноса памятника в Пардаугаве;
- Латвийцы стали избавляться от приобретенных во время пандемии домашних животных;
- Реакция на убийство Дарьи Дугиной: удар по "русскому миру" или предтеча новой волны террора;
- ISW: удар по штабу в Севастополе, возможно, нанес тяжелый гражданский беспилотник.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 августа.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.