Слушай Delfi. Глава МИД Украины попросил больше оружия, упала поддержка "Согласия"

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- "Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую". Глава МИД Украины попросил у НАТО больше оружия;
- ЛТВ: "Согласие" покинуло первую тройку партийных рейтингов;
- Госполиция отреагировала на заявление экс-министра МВД о "нелояльных полицейских";
- В России совершено нападение на лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова;
- ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за войны с Украиной;
- Кариньш: война в Украине может помочь сплотить латвийское общество и укрепить нацию;
- Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина;
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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