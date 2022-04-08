Слушай Delfi. Глава МИД Украины попросил больше оружия, упала поддержка "Согласия"
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  • "Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую". Глава МИД Украины попросил у НАТО больше оружия;
  • ЛТВ: "Согласие" покинуло первую тройку партийных рейтингов;
  • Госполиция отреагировала на заявление экс-министра МВД о "нелояльных полицейских";
  • В России совершено нападение на лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова;
  • ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за войны с Украиной;
  • Кариньш: война в Украине может помочь сплотить латвийское общество и укрепить нацию;
  • Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 8 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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