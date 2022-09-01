Слушай Delfi. Главное о новом учебном годе и снижение спроса на рабочую силу

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- Маски, "удаленка", каникулы, русский язык. Что меняется с 1 сентября в латвийских школах;
- Муйжниеце: есть шансы предотвратить забастовку учителей, но родители должны быть готовы;
- Минобороны отправит жителям СМС-сообщения об учениях;
- Убить или напугать: в Елгаве нашли прикрепленный к машине предмет; возможно это взрывчатка;
- Эксперты: в следующие полгода снизится спрос на рабочую силу;
- Пассажиров airBaltic, летевших во Франкфурт, высадили из самолета; Airbus A220-300 перенаправили в Стокгольм;
- Министры ЕС договорились о приостановке упрощенного порядка выдачи виз россиянам;
- Похороны Горбачева не будут государственными, сообщают источники. Кто приедет проститься с Gorby?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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