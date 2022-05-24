Слушай Delfi. Главное про обезьянью оспу и прогнозы стоимости отопления в новом сезоне
Foto: DELFI
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  • Счет за отопление в однокомнатной квартире в Риге может достичь 150 евро;
  • Что такое обезьянья оспа и ждет ли мир новая пандемия;
  • СГБ призывает не согласовывать шествие Русского союза Латвии;
  • Кариньш: единственное решение войны — это победа Украины и поражение России;
  • Reuters: Латвия и еще три страны ЕС потребуют использовать активы РФ для восстановления Украины;
  • "Никогда мне не было так стыдно за страну". Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 мая.

Эти новости озвучил робот.

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