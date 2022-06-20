Слушай Delfi. Главные причины подорожания топлива и прогнозы по поставкам газа

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- De facto: У жителей Латвии газ будет, а у всех остальных;
- Эксперты назвали главные причины подорожания топлива в Латвии и мире;
- Участок улицы Лачплеша закроют на несколько ночей из-за строительства Rail Baltica;
- С 1 июля Адажи официально получит статус города;
- Парковки у рижских магазинов "захватили" курсанты автошкол;
- В Украине запретили российскую музыку, а также ввоз книг из России и Беларуси;
- Умер Геннадий Бурбулис - первый и единственный госсекретарь России.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 июня.
Эти новости озвучил робот.
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