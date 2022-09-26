Слушай Delfi. Господдержка клиентов Latvijas gāze и продление сертификата о вакцинации от Covid-19

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- Минэкономики: все клиенты Latvijas gāze получат государственную поддержку;
- В каких случаях необходимо продлить сертификат о вакцинации от Covid-19;
- Дело KNAB против сотрудников VID: уволен глава таможенной полиции;
- de facto: российский миллиардер Авен до сих пор не лишен гражданства Латвии;
- Новых кладбищ в Риге не будет, акцент сделают на развитие кремации;
- В Литве вновь увеличиваются темпы эмиграции;
- Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очного и очно-заочного обучения;
- В Херсоне после ракетного удара по гостинице погиб бывший депутат Верховной рады.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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