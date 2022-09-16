Слушай Delfi. Гражданам России и Беларуси в Латвии запретят хранить оружие, на чем будет экономить Рига

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- LIZDA не отменяет забастовку педагогов, "красные линии" профсоюза передадут в правительство;
- Гражданам России и Беларуси с постоянным ВНЖ в Латвии запретят хранить оружие;
- С 1 января у каждого родителя будет право получать два месяца родительское пособие;
- Рига надеется сэкономить 10 млн евро. Что и когда будут отключать;
- В Изюме после отхода армии РФ нашли массовое захоронение;
- Захарова: поставки Украине дальнобойных ракет из США — переход "красной черты";
- США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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