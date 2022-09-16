Слушай Delfi. Гражданам России и Беларуси в Латвии запретят хранить оружие, на чем будет экономить Рига
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  • LIZDA не отменяет забастовку педагогов, "красные линии" профсоюза передадут в правительство;
  • Гражданам России и Беларуси с постоянным ВНЖ в Латвии запретят хранить оружие;
  • С 1 января у каждого родителя будет право получать два месяца родительское пособие;
  • Рига надеется сэкономить 10 млн евро. Что и когда будут отключать;
  • В Изюме после отхода армии РФ нашли массовое захоронение;
  • Захарова: поставки Украине дальнобойных ракет из США — переход "красной черты";
  • США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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