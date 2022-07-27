Слушай Delfi. Индриксоне прокомментировала энергобезопасность Латвии, Россия не возобновит выдачу электронных виз

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- Семейные врачи требуют четких критериев для введения ковид-ограничений;
- Министр экономики Индриксоне: Латвия своевременно приняла важнейшие решения по энергобезопасности;
- Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами на восточной границе;
- Родители отказались забирать сына из больницы: полиция отвезла его в кризисный центр;
- В Московском форштадте задержали четырех наркоторговцев;
- Живущих за рубежом сотрудников фирм РФ могут обязать платить налоги в России;
- Россия не возобновит выдачу электронных виз;
- Глава "Роскосмоса" объявил о решении РФ выйти из проекта МКС.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 июля.
Эти новости озвучил робот.
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