Слушай Delfi. Индриксоне прокомментировала энергобезопасность Латвии, Россия не возобновит выдачу электронных виз
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  • Семейные врачи требуют четких критериев для введения ковид-ограничений;
  • Министр экономики Индриксоне: Латвия своевременно приняла важнейшие решения по энергобезопасности;
  • Amnesty International осудила Латвию за плохое обращение с мигрантами на восточной границе;
  • Родители отказались забирать сына из больницы: полиция отвезла его в кризисный центр;
  • В Московском форштадте задержали четырех наркоторговцев;
  • Живущих за рубежом сотрудников фирм РФ могут обязать платить налоги в России;
  • Россия не возобновит выдачу электронных виз;
  • Глава "Роскосмоса" объявил о решении РФ выйти из проекта МКС.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 27 июля.
Эти новости озвучил робот.

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