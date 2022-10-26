Слушай Delfi. Инфляция начинает снижаться, СЗК подозревает Кариньша в торговле влиянием
Foto: DELFI
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  • Экономический обзор Swedbank: инфляция остановится не в этом году и вырастет безработица;
  • СЗК подозревает Кариньша в торговле влиянием;
  • Delna призывает серьезно оценить утверждения СЗК о торговле влиянием "Нового Единства";
  • Кариньш надеется в среду или четверг подписать меморандум с Нацобъединением и "Объединенным списком";
  • Синоптики предупреждают о густом тумане в восточной части Латвии;
  • С декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 октября.
Эти новости озвучил робот.

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