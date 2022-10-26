Слушай Delfi. Инфляция начинает снижаться, СЗК подозревает Кариньша в торговле влиянием

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- Экономический обзор Swedbank: инфляция остановится не в этом году и вырастет безработица;
- СЗК подозревает Кариньша в торговле влиянием;
- Delna призывает серьезно оценить утверждения СЗК о торговле влиянием "Нового Единства";
- Кариньш надеется в среду или четверг подписать меморандум с Нацобъединением и "Объединенным списком";
- Синоптики предупреждают о густом тумане в восточной части Латвии;
- С декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 октября.
Эти новости озвучил робот.
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