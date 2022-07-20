Слушай Delfi. Интервью Левитса Венедиктову и "температурный апокалипсис" в Европе

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- "Война НАТО и России невозможна!" Левитс — Венедиктову: снос памятников, женщины в армии и казус Авена;
- За фиктивную вакцинацию два человека приговорены к условному сроку и общественным работам;
- Прокуратура передала в суд дело врача-иммунолога: его обвиняют в сексуальном насилии над пациентками;
- На Елгавском шоссе с помощью дронов задержали 11 нарушителей;
- "Температурный апокалипсис": в Британии 40,2°С, это рекорд. Европа охвачена пожарами;
- ЕС может разблокировать активы российских банков, чтобы стимулировать торговлю продуктами питания;
- Reuters: "Северный поток" возобновит работу после ремонта.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 июля.
Эти новости озвучил робот.
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