Слушай Delfi. Интервью Левитса Венедиктову и "температурный апокалипсис" в Европе
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  • "Война НАТО и России невозможна!" Левитс — Венедиктову: снос памятников, женщины в армии и казус Авена;
  • За фиктивную вакцинацию два человека приговорены к условному сроку и общественным работам;
  • Прокуратура передала в суд дело врача-иммунолога: его обвиняют в сексуальном насилии над пациентками;
  • На Елгавском шоссе с помощью дронов задержали 11 нарушителей;
  • "Температурный апокалипсис": в Британии 40,2°С, это рекорд. Европа охвачена пожарами;
  • ЕС может разблокировать активы российских банков, чтобы стимулировать торговлю продуктами питания;
  • Reuters: "Северный поток" возобновит работу после ремонта.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 июля.
Эти новости озвучил робот.

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