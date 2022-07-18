Слушай Delfi. Итоги фестиваля Positivus в статистике полиции и смерть депутата Сейма Алдиса Блумбергса

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- LTV: Подругу мужчины, который напал на юношу с украинским флагом, уволят из полиции;
- В субботу на Positivus заведено два уголовных дела и 64 дела о правонарушениях;
- Депутат Сейма Алдис Блумбергс скончался в возрасте 52 лет;
- Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае атаки на Крым;
- Боррель: санкции против России работают, европейцам надо проявить терпение.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 июля.
Эти новости озвучил робот.
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