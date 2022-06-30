Слушай Delfi. Из магазинов пропадает кефир, в воде на Кипсале — неизвестное вещество
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  • Из латвийских магазинов пропадает кефир
  • На Яунциемском шоссе в Риге произошло серьезное ДТП
  • Сколько прославляющих советский режим объектов пойдут под снос?
  • В воде на Кипсале обнаружено неизвестное вещество
  • Украина разорвала дипотношения с Сирией
  • Российские военные покинули остров Змеиный
  • Синоптики вновь объявили оранжевое предупреждение

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 июня.

Эти новости озвучил робот.

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