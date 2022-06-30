Слушай Delfi. Из магазинов пропадает кефир, в воде на Кипсале — неизвестное вещество

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- Из латвийских магазинов пропадает кефир
- На Яунциемском шоссе в Риге произошло серьезное ДТП
- Сколько прославляющих советский режим объектов пойдут под снос?
- В воде на Кипсале обнаружено неизвестное вещество
- Украина разорвала дипотношения с Сирией
- Российские военные покинули остров Змеиный
- Синоптики вновь объявили оранжевое предупреждение
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 июня.
Эти новости озвучил робот.
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