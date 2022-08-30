Слушай Delfi. Кабмин рассмотрит ограничение русского языка в публичном пространстве, ВСУ заявили о начале наступления
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  • МИД: Комитет ООН просил Латвию приостановить снос памятника в парке Победы. Но монумент был уже снесен;
  • Правительство рассмотрит закон об ограничении русского языка в публичном пространстве и на рынке труда;
  • Пуце: сейчас нужно активно и напрямую объяснять причины сноса памятника в Пардаугаве;
  • Минобороны планирует затруднить уклонение от обязательной службы в армии;
  • Пожар на пароме Вентспилс — Нюнесхамн в Балтийском море: эвакуация 299 человек не потребовалась;
  • В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области;
  • Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам;
  • Треть территории Пакистана оказалась под водой.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 августа.
Эти новости озвучил робот.

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