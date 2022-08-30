Слушай Delfi. Кабмин рассмотрит ограничение русского языка в публичном пространстве, ВСУ заявили о начале наступления

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- МИД: Комитет ООН просил Латвию приостановить снос памятника в парке Победы. Но монумент был уже снесен;
- Правительство рассмотрит закон об ограничении русского языка в публичном пространстве и на рынке труда;
- Пуце: сейчас нужно активно и напрямую объяснять причины сноса памятника в Пардаугаве;
- Минобороны планирует затруднить уклонение от обязательной службы в армии;
- Пожар на пароме Вентспилс — Нюнесхамн в Балтийском море: эвакуация 299 человек не потребовалась;
- В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области;
- Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам;
- Треть территории Пакистана оказалась под водой.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 30 августа.
Эти новости озвучил робот.
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