Слушай Delfi. Кабмин разрешил послабления, магазины уходят из центра, в Норвегии больной заразил "Омикроном" 120 человек

Кабинет министров разрешил оказывать услуги и проводить мероприятия в "зеленом режиме" до 23 часов, а многодетным семьям — сидеть в кафе за одним столиком. Невакцинированные смогут очно сдать экзамен для получения профессиональной квалификации. В Латвии увеличивается число классов и дошкольных учреждений, которые уходят на удаленное обучение из-за Covid-19, а кафе и магазины вынуждены уходить из центра столицы либо закрываться. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 7 декабря.

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Кабинет министров разрешил оказывать услуги и проводить мероприятия в "зеленом режиме" до 23 часов, а многодетным семьям — сидеть в кафе за одним столиком. Согласно новому решению, оказывать услуги и проводить мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации в "зеленом режиме" — для привитых и переболевших — можно до 23 часов, а не до 21 часа, как это было до сих пор. В заведениях общепита — кафе и ресторанах — за одним столиком смогут находиться не более четырех взрослых и шести детей из большого домохозяйства. Ранее за столиком могли находиться только четыре человека, и если в семье трое детей, то кто-то из домочадцев в застолье участвовать уже не мог. Аналогичная норма касается и рассадки для больших семей на мероприятиях — члены одного домохозяйства теперь смогут сидеть рядом, не соблюдая дистанцию.

За минувшие сутки скончались 23 пациента с Covid-19. Среди умерших двадцать человек не завершили курс вакцинации, три человека были привиты. В понедельник коронавирус подтвердился у 860 жителей страны. Доля положительных результатов на Covid-19 за сутки составила 5,5%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 258 419 человек. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались уже 4300 человек.



С 15 декабря можно работать очно, если есть прививка от Covid-19, но пока не выдан сертификат. С середины декабря очно смогут работать те жители, которые уже получили единственную инъекцию вакцины Janssen (Johnson & Johnson) или же обе дозы других производителей, но еще не дождались выдачи сертификата. Обычно сертификат выдается через 14 дней после получения последней дозы. Такие изменения утвердило правительство. До получения сертификата работник может трудиться очно, предъявляя сертификат тестирования, который выдан не более чем за 72 часа до начала работы, или же результат скрининга антигенных тестов, организованный работодателем в последние 72 часа.



Невакцинированные смогут очно сдать экзамен для получения профессиональной квалификации. Сдать экзамены очно для получения профессиональной квалификации смогут как владельцы ковид-сертификатов, так и те, кто сделает лабораторный тест на Covid-19 не ранее, чем за 72 часа до экзамена. Такое решение принял Кабинет министров. Решение касается экзаменов, назначенных до 11 января, и распространяется только на программы непрерывного профессионального образования, то есть на те программы, по итогам которых ученик получает определенный уровень профессиональной квалификации. Процесс обучения вождению, к примеру, это решение не затронет.

В Латвии существенно снизился интерес жителей к первичной вакцинации от Covid-19. После заметного увеличения числа первых прививок во второй половине октября количество людей, которые идут за первой прививкой, в конце октября — начале ноября резко сократилось.

Например, в период с 19 по 22 октября первую дозу получали не менее восьми тысяч человек в день, а за неделю — 47 294 человека. В последнюю неделю октября первую дозу получили почти 38 тысяч человек, а с начала ноября количество получающих первую дозу начало уменьшаться и составило на прошлой неделе менее восьми тысяч.

Вчера в Латвии первую прививку получили 704 человека, вторую — 2484 человека, а 301 человек привился препаратом Johnson&Johnson. Бустерную вакцину получили около 4000 человек, а всего в понедельник привились 7 466 человек.

Из-за пандемии кафе и магазины уходят из центра Риги. Из-за затянувшейся пандемии и ограничений магазины и кафе покидают центр Риги, оставляя за собой пустые витрины. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. Часть предприятий перебирается в торговые центры, а кто-то вынужден закрываться.

На данный момент в выигрыше остаются сетевые предприятия, которые на протяжении всей пандемии работают по стратегии, основанной на том, что сейчас самое подходящее время для поиска новых площадей. В свою очередь, одиночки, которым принадлежит один ресторан или магазинчик, не рискуют расширяться или искать другие помещения.

Все больше учеников из-за Covid-19 уходит на удаленное обучение. В Латвии увеличивается число классов и дошкольных учреждений, которые уходят на удаленное обучение. Удаленно учится и часть воспитанников профессиональных образовательных учреждений. Чаще всего дистанционно учатся воспитанники образовательных учреждений профессионального направления в Даугавпилсе, Ропажском и Огрском краях. На дошкольном уровне на карантин чаще всего отправляли воспитанников детсадов Риги.

Рижская дума купит земельные участки для строительства новой велодорожки. Рижская дума планирует приобрести несколько земельных участков для строительства третьей очереди велодорожки Центр-Дарзини на участке от Мазюмправы до Дарзини.

Комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы поддержал обмен принадлежащего самоуправлению участка на улице Дзелзавас площадью 3067 квадратных метров на пять земельных участков на улице Маскавас, которые необходимы для строительства велодорожки. Стоимость земельного участка на улице Дзелзавас — 112 600 евро. Общая стоимость пяти земельных участков, которые будут приобретены, составляет 99 395 евро. Ожидается, что частный собственник выплатит Рижской думе разницу в стоимости земельных участков. Окончательное решение об обмене объектами недвижимости примет Рижская дума.

В Риге ранним утром горела квартира: один человек погиб. К моменту приезда спасателей площадь пожара составляла уже 10 квадратных метров. Еще до приезда пожарных и спасателей из дома эвакуировали троих жильцов, еще пятерых удалось спасти и вывести из задымленных помещений. В квартире спасатели обнаружили обгоревшее тело. Причины смерти должна установить экспертиза. Пожар был локализован после шести утра. В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что в квартире не был установлен детектор дыма.

Европейский суд по правам человека запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь. С 20 августа по 3 декабря в суд поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. В целом суд удовлетворил 43 из 47 обращений. По некоторым из них суд также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.

В Норвегии инфицированный заразил "Омикроном" 120 человек. Пока нет надежной информации о том, насколько опасен новый штамм Covid-19 "Омикрон", и как справляются с ним вакцины. Но новости из Норвегии и Дании дают повод для тревоги. Об этом в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал эпидемиолог Никита Троянский.

"В Норвегии в ресторане был какой-то корпоратив на 160 человек. 120 гостей заразились "Омикроном" от одного человека, и все они были вакцинированы", — сообщил Троянский.

В то же время, по словам эксперта, новости из Африки дают повод для осторожного оптимизма. 70% госпитализированных с обнаруженным коронавирусом только в больнице узнают, что подцепили вирус. Правда, неясно, почему именно они оказались в стационарах — из-за травм или обострения хронических заболеваний, вызванных вирусом.