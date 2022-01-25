Слушай Delfi. Кабмин утвердил поддержку в условиях роста цен на энергоресурсы, для очной работы понадобится сертификат
Foto: DELFI

В Латвии выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Кабинет министров утвердил меры поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы. Латвия может вернуть обязательную службу в армии. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 25 января.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Делать локально, достигать глобально
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!