Слушай Delfi. Кабмин утвердил поддержку в условиях роста цен на энергоресурсы, для очной работы понадобится сертификат

В Латвии выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Кабинет министров утвердил меры поддержки в условиях роста цен на энергоресурсы. Латвия может вернуть обязательную службу в армии. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 25 января.

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Эти новости озвучил робот.