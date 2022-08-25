Слушай Delfi. KNAB провел в обыски в VID, мэр Риги призвал не мешать сносу памятника в Пардаугаве

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- Мэр Риги призвал жителей не мешать сносу памятника в Пардаугаве;
- В среду с сайта президента Левитса исчез русский язык;
- Реакция на войну, начатую Россией: в Латвии возбуждены уже 125 уголовных и 290 административных процессов;
- KNAB провел уголовно-процессуальные действия в VID; задержаны несколько человек;
- С октября в Риге родителям учащихся 5-12-х классов придется доплачивать за школьные обеды;
- "Новое Единство" инициирует запрет на получение постоянного вида на жительства ЕС для новых граждан России из Латвии;
- Из-за низких зарплат предприятию Rīgas satiksme не хватает водителей автобусов.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 августа.
Эти новости озвучил робот.
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