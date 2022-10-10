Слушай Delfi. KNAB проверит возможные выплаты Путина Шлесерcу, состоится шествие против обязательного военного призыва

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- KNAB начал расследование возможных выплат Путина Шлесерcу;
- Сейм денонсировал инвестиционное соглашение между Латвией и Беларусью;
- В Риге пройдет шествие против обязательного военного призыва;
- Депутат "Согласия" Лочмеле: 11 мест в Сейме от русскоязычных — это позор;
- Что будет на месте снесенного торгового центра "Титаник";
- Стремительно растет число ДТП с электросамокатами;
- Путин: взрыв на Крымском мосту - теракт украинских спецслужб.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 октября.
Эти новости озвучил робот.
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