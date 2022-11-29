Слушай Delfi. KNAB задержал главу ЦИК, airBaltic извиняется перед журналистом "Новой газеты"

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- KNAB на прошлой неделе задержал главу ЦИК Берзиню. Причина — IT-заказы годами уходили одной и той же фирме;
- airBaltic извиняется перед журналистом "Новой газеты", которого не пустили на рейс в Латвию;
- Начат один из первых в Латвии уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде;
- "Оскорбление чувств верующих": в Даугавпилсе по решению властей с выставки сняли работы эстонского скульптора;
- De facto: для пошива армейской формы использовался опасный для здоровья материал;
- ЦПКЗ: спустя два месяца в Латвии снова выросла заболеваемость Covid-19;
- Столтенберг ожидает диалога о поставках систем ПВО Украине.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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