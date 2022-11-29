Слушай Delfi. KNAB задержал главу ЦИК, airBaltic извиняется перед журналистом "Новой газеты"
Foto: DELFI
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  • KNAB на прошлой неделе задержал главу ЦИК Берзиню. Причина — IT-заказы годами уходили одной и той же фирме;
  • airBaltic извиняется перед журналистом "Новой газеты", которого не пустили на рейс в Латвию;
  • Начат один из первых в Латвии уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде;
  • "Оскорбление чувств верующих": в Даугавпилсе по решению властей с выставки сняли работы эстонского скульптора;
  • De facto: для пошива армейской формы использовался опасный для здоровья материал;
  • ЦПКЗ: спустя два месяца в Латвии снова выросла заболеваемость Covid-19;
  • Столтенберг ожидает диалога о поставках систем ПВО Украине.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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