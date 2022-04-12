Слушай Delfi. Коалиция договорилась строить терминал сжиженного газа, канцлер Австрии рассказал о встрече с Путиным
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  • Коалиция пришла к концептуальному решению о строительстве терминала сжиженного газа в Латвии;
  • Ушаков: говорить о том, что Памятник освободителям угрожает безопасности жителей, некорректно;
  • "Это не дружеский визит". Канцлер Австрии рассказал о закрытых переговорах с Путиным;
  • Меркель не намерена комментировать свою политику в отношении России
  • Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt;
  • Погоня в Кенгарагсе: полиция и спецназ задержали группу наркодилеров: изъят кокаин, марихуана и MDMA;


Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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