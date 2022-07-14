Слушай Delfi. Коалиция одобрила введение военной службы, Майрис Бриедис может стартовать на выборах в Сейм

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- Коалиция концептуально поддержала введение службы государственной обороны;
- LTV: Майрис Бриедис может участвовать в выборах в Сейм от "Согласия";
- В четверг самые сильные дожди ожидаются на востоке Латвии;
- Сотрудникам VID предложили взятку в 60 тысяч евро – дело передано в суд;
- ВОЗ предупреждает о новой волне ковида: чем отличаются варианты BA.4 и BA.5 и нужно ли их опасаться;
- 10 аэропортов Европы, где сейчас больше всего задержанных и отмененных рейсов;
- Еврокомиссия разрешила России транзит подсанкционных товаров в Калининград.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 июля.
Эти новости озвучил робот.
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