Слушай Delfi. Коалиция распределила должности, директор ЦРУ встретился с главной Службы внешней разведки РФ

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Коалиция распределила должности: в Латвии появится вице-министр при Министерстве обороны;
- КС возбудил дело об обязанности демонтировать в Даугавпилсе советские памятники;
- Европол: в Европе обнаружено 15 мошеннических колл-центров; у жертв из Латвии выманили полмиллиона евро;
- Еще одно предупреждение России: директор ЦРУ встретился в Турции с главной Службы внешней разведки РФ;
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России;
- Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 ноября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.