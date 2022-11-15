Слушай Delfi. Коалиция распределила должности, директор ЦРУ встретился с главной Службы внешней разведки РФ
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  • Коалиция распределила должности: в Латвии появится вице-министр при Министерстве обороны;
  • КС возбудил дело об обязанности демонтировать в Даугавпилсе советские памятники;
  • Европол: в Европе обнаружено 15 мошеннических колл-центров; у жертв из Латвии выманили полмиллиона евро;
  • Еще одно предупреждение России: директор ЦРУ встретился в Турции с главной Службы внешней разведки РФ;
  • Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России;
  • Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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