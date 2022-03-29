Слушай Delfi. Коалиция решила прекратить выдавать ВНЖ россиянам, гражданам "недружественных стран" могут запретить въезд в Россию

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- Борданс: мнения в коалиции расходятся по вопросу о памятнике в парке Победы;
- Коалиция приняла решение о прекращении выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси;
- Лавров: РФ готовит ответные меры для ограничения въезда в Россию гражданам "недружественных стран";
- Лембергс требует от государства компенсацию 100 тысяч евро;
- В Госдуму России внесен законопроект о признании соотечественниками только тех, кто владеет русским языком;
- СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение или предупреждение?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 марта.
Эти новости озвучил робот.
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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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