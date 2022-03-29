Слушай Delfi. Коалиция решила прекратить выдавать ВНЖ россиянам, гражданам "недружественных стран" могут запретить въезд в Россию
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  • Борданс: мнения в коалиции расходятся по вопросу о памятнике в парке Победы;
  • Коалиция приняла решение о прекращении выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси;
  • Лавров: РФ готовит ответные меры для ограничения въезда в Россию гражданам "недружественных стран";
  • Лембергс требует от государства компенсацию 100 тысяч евро;
  • В Госдуму России внесен законопроект о признании соотечественниками только тех, кто владеет русским языком;
  • СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение или предупреждение?

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 марта.

Эти новости озвучил робот.

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