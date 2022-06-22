Слушай Delfi. Компенсируют половину прироста цен на энергоресурсы, задержан Линдерман
Foto: DELFI
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  • Жителям компенсируют половину прироста цен на энергоресурсы – на это выделят 350 млн евро;
  • В Риге задержан Владимир Линдерман;
  • На Видземском шоссе столкнулись машина неотложной помощи и фура, погиб сотрудник скорой;
  • Работники здравоохранения проведут предупредительную забастовку и протест у здания Минздрава;
  • Солдатам Национальных вооруженных сил Латвии поднимут зарплаты;
  • Про оккупантов и "перерезать горло". Речи депутатов Сейма Иесалниекса и Гиргенса признаны неэтичными;
  • Четыре выходных подряд: Сейм перенесет один рабочий день в 2023 году;
  • Изъян фитнес-приложения выдал секреты израильских военных.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 июня.

Эти новости озвучил робот.

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