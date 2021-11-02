Слушай Delfi: кризис в Восточной больнице, расширение программ ревакцинации и рост цен на отопление

В Восточной больнице заняты все койки интенсивной терапии, третья доза вакцины от Covid-19 в ноябре станет доступна людям старше 50 и хроническим больным, а в семи населенных пунктах выросли счета за отопление — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 2 ноября.

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В понедельник выявлено 1884 новых случая Covid-19, скончались сорок три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших два пациента в возрасте от 30 до 39 лет, остальные старше 40.

Из всех выявленных за сутки случаев 1241 зараженный не был привит или не завершил курс вакцинации, а 643 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 789 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1746,9 случаев на 100 000 населения.

В Восточной больнице уже близится момент начала сортировки пациентов. Из-за Covid-19 ситуация еще больше усложнилась, отделения интенсивной терапии перегружены и уже вскоре придется думать о том, кого из пациентов лечить в приоритетном порядке. Об этом заявил в эфире Латвийского телевидения председатель правления больницы Имантс Паэглитис.

По его словам, вчера в больнице был поставлен очередной антирекорд: всего в стационаре лечатся 398 больных Covid-19, из них 74 в интенсивной терапии. Руководитель больницы сообщил, что отделения интенсивной терапии исчерпали свои возможности, так как койки заполнены на 100%.

"Например, если сейчас произойдет дорожно-транспортное происшествие, нам придется выбирать, кого лечить в приоритетном порядке", — признал Паэглитис.

За месяц в три раза выросло число инфицированных Covid-19 работников латвийских больниц, свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников не такой уж высокий по сравнению с ситуацией в прошлом сезоне. Однако постепенно увеличивается число сотрудников, которых нет на месте, и тех, кто заболевает Covid-19. На данный момент Covid-19 болеют 629 работников больниц, еще 525 человек не могут выполнять рабочие обязанности, так как являются контактными лицами или находятся на самоизоляции.

Похожая ситуация наблюдалась в конце февраля, когда болели 637 человек и еще 529 не могли выполнять свои обязанности.

В ноябре бустерная инъекция станет доступна жителям старше 50 лет. С 4 ноября бустеры станут доступны тем, у кого есть хронические заболевания, а позже третью дозу смогут получить все желающие старше 50 лет. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

Одновременно с 4 ноября жители старше 65 лет, постояльцы центров социальной опеки и работники системы здравоохранения, привитые двумя дозами Moderna, начнут получать третью бустерную дозу. У этих категорий жителей уже есть доступ к третьему уколу, однако считалось, что срок ревакцинации после прививки Moderna дольше.

Также в середине ноября ревакцинация будет доступна жителям старше 18 лет — при условии, что у них есть хронические заболевания, повышающие риск тяжелого течения Covid-19.

"Новое поколение" продолжает массовые богослужения во время чрезвычайной ситуации. В поле зрения правоохранительных органов попала некая религиозная община, которая несмотря на установленные в стране эпидемиологические требования и предупреждения полиции, продолжает нарушать законы, устраивая религиозные мероприятия с большим скоплением людей. По данным агентства LETA, речь идет об организации "Новое поколение".

Сотрудники Земгальского участка полиции Риги 27 и 31 октября провели запланированные проверки религиозной общины в Шампетерисе в Риге. 27 числа полицейские констатировали, что в мероприятии принимают участие 50 человек, в свою очередь, 31 числа — их уже было около 150.

В связи с выявленными нарушениями были начаты административные процессы. В полиции напоминают, что штраф для юридического лица составляет 5 000 евро.

В полиции также отмечают, что еще весной в этой же общине неоднократно фиксировались нарушения, и полиция уже ранее делала предупреждения как представителю организации, так и ответственным лицам, призывая соблюдать правила эпидемиологической безопасности, однако желаемой реакции не последовало. По нескольким административным процессам уже приняты решения.

По данным агентства LETA, речь идет об организации "Новое поколение". Весной Госполиция начала 18 административных процессов о несоблюдении правил эпидемиологической безопасности. По данным агентства, штрафы были выписаны по адресу ул. Ирлавас 7, где согласно информации "firmas.lv" находится рижская община "Нового поколения". В правление входят Алексей Ледяев, Ольга Ледяева и Игорь Гескин.

С 1 ноября тарифы на теплоэнергию выросли в семи населенных пунктах, указывает Комиссия по регулированию общественных услуг. На это повлиял рост цен на природный газ, которые на мировом рынке достигли рекордно высокой отметки.

В ноябре тепло стало дороже для жителей Риги, Гробиньского, Талсинского, Огрского краев, Елгавы, части Коценского края, а также Иецавы. Изменения тарифов разные - где-то он вырос на 5-10%, например, в Талси и Елгаве. А где-то более, чем на 20%, например, в Иецаве. В свою очередь, например, в Берзайне тарифы, наоборот, снизились.

Латвийская ассоциация домоуправлений призывает поставщиков коммунальных услуг не применять штрафные санкции в случае просрочки платежей. Владельцев квартир ассоциация призывает, в случае, еcли они видят, что не могут заплатить за весь месяц, платить по частям и обращаться к своему домупраляющему и договариваться о составлении графика погашения платежей.

Малообеспеченные и нуждающиеся лица могут получить финансовую поддержку для оплаты коммунальных счетов. Для этого нужно обратиться в социальную службу своего самоуправления.

Учитывая тенденции на рынке природного газа, ситуация во время отопительного сезона может измениться.

Эти новости озвучил робот.