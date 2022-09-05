Слушай Delfi. Крушение частного самолета у берегов Латвии и стоимость продуктов питания в Великобритании
Foto: DELFI
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  • У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna: на борту находились 4 человека;
  • Исследование LTV: сколько стоят самые дешевые продукты питания в Великобритании;
  • Кариньш получил международную награду Фонда Хайека в Германии;
  • Пуце: надо устранить бюрократические препятствия, чтобы терминал СПГ в Скулте заработал уже следующей зимой;
  • Бизнес-план airBaltic: передача в лизинг самолетов, приобретенных при господдержке;
  • Ожидаются изменения в работе торговых центров Akropole Alfa и Akropole Rīga;
  • США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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