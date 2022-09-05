Слушай Delfi. Крушение частного самолета у берегов Латвии и стоимость продуктов питания в Великобритании

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- У берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna: на борту находились 4 человека;
- Исследование LTV: сколько стоят самые дешевые продукты питания в Великобритании;
- Кариньш получил международную награду Фонда Хайека в Германии;
- Пуце: надо устранить бюрократические препятствия, чтобы терминал СПГ в Скулте заработал уже следующей зимой;
- Бизнес-план airBaltic: передача в лизинг самолетов, приобретенных при господдержке;
- Ожидаются изменения в работе торговых центров Akropole Alfa и Akropole Rīga;
- США не поддержали визовые ограничения ЕС против россиян.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 5 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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