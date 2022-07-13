Слушай Delfi. Курс евро упал до уровня курса доллара и что теперь нельзя ввозить из России

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- Без водки и икры: VID объясняет, что теперь нельзя ввозить из России;
- На рассмотрение в Сейм направлен законопроект о досрочной индексации пенсий;
- "Нет причин беспокоиться". Перевощиков прокомментировал рост заболеваемости Covid-19;
- Огромные лужи и затопленные улицы: горожане жалуются на последствия дождя в Риге;
- В Даугавпилсе полиция обнаружила ферму по выращиванию каннабиса в нежилой квартире многоэтажки;
- Курс евро упал до уровня курса доллара;
- Часов Яр: в результате удара по дому в Донецкой области уже более 40 погибших;
- Президент Шри-Ланки пытался бежать из страны: ему помешали сотрудники аэропорта.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 июля.
Эти новости озвучил робот.
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