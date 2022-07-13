Слушай Delfi. Курс евро упал до уровня курса доллара и что теперь нельзя ввозить из России
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  • Без водки и икры: VID объясняет, что теперь нельзя ввозить из России;
  • На рассмотрение в Сейм направлен законопроект о досрочной индексации пенсий;
  • "Нет причин беспокоиться". Перевощиков прокомментировал рост заболеваемости Covid-19;
  • Огромные лужи и затопленные улицы: горожане жалуются на последствия дождя в Риге;
  • В Даугавпилсе полиция обнаружила ферму по выращиванию каннабиса в нежилой квартире многоэтажки;
  • Курс евро упал до уровня курса доллара;
  • Часов Яр: в результате удара по дому в Донецкой области уже более 40 погибших;
  • Президент Шри-Ланки пытался бежать из страны: ему помешали сотрудники аэропорта.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 июля.

Эти новости озвучил робот.

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