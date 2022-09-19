Слушай Delfi. Курятина по цене лососины и перспективы вернуть Крым Украине дипломатическим путем
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  • Станет ли курятина по цене лососины новой реальностью? В отрасли этого не исключают;
  • Эксперты: решение энергетического кризиса в ЕC не уменьшит счета в Латвии;
  • Первая латвийская медсестра едет на войну в Украину;
  • В Адажском крае 18 и 19 сентября отменены десятки автобусных рейсов;
  • После реконструкции за 1,6 млн евро открыт исторический мост через Гаую;
  • Впервые в истории: Еврокомиссия урежет Венгрии 7,5 млрд из-за коррупции;
  • Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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