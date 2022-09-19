Слушай Delfi. Курятина по цене лососины и перспективы вернуть Крым Украине дипломатическим путем

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- Станет ли курятина по цене лососины новой реальностью? В отрасли этого не исключают;
- Эксперты: решение энергетического кризиса в ЕC не уменьшит счета в Латвии;
- Первая латвийская медсестра едет на войну в Украину;
- В Адажском крае 18 и 19 сентября отменены десятки автобусных рейсов;
- После реконструкции за 1,6 млн евро открыт исторический мост через Гаую;
- Впервые в истории: Еврокомиссия урежет Венгрии 7,5 млрд из-за коррупции;
- Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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