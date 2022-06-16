Слушай Delfi. Латвия может взять кредит на поддержку жителей осенью, Москва начала газовую войну с Западом

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- Кариньш: если в госбюджете не хватит средств на поддержку жителей осенью, страна может взять кредит;
- Комиссия Сейма предлагает расторгнуть или денонсировать 12 договоров между Латвией и Беларусью;
- KNAB не усмотрел преступного влияния на депутата при голосовании по законопроекту о гражданском союзе;
- Рига выделит более 150 000 евро на съемные квартиры для бездомных;
- "Может, должны смениться поколения?": Латвийцы так и не научились сортировать мусор, Getliņi будет выращивать ивы;
- Берлин подтвердил, что Москва начала газовую войну с Западом;
- "Привет из зоны строгого режима". Навальный написал первое письмо из "пыточной колонии";
- IKEA решила полностью покинуть Россию: фабрики продадут, работникам придется уволиться.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 16 июня.
Эти новости озвучил робот.
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