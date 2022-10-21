Слушай Delfi. Лиз Трасс объявила об отставке, ЕСПЧ обязал Латвию выплатить роженице 10 000 евро

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- Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить роженице 10 000 евро;
- Собрано более 10 000 подписей против обязательной военной службы;
- Рижская дума снесет нелегально установленную игровую площадку на Югле;
- Стакис предлагает превратить улицу Гертрудес в пешеходную;
- Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании;
- Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на Каховской ГЭС;
- Новое дело против Навального: ему может грозить до 30 лет колонии.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 октября.
Эти новости озвучил робот.
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