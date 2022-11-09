Слушай Delfi. Мэр Резекне назвал "актом вандализма" снос "Алеши", Элксниньш вызван в СГБ
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  • Мэр Резекне Барташевич назвал "актом вандализма" предстоящий снос "Алеши";
  • Служба госбезопасности вызвала Элксниньша для дачи объяснений;
  • Как в Малаге задержали главаря банды по подделке документов — латвийца: фактор Брэда Питта, параллельные семьи и разветвленная сеть;
  • Мужчина убил приятеля и выкинул с девятого этажа;
  • УДГМ приглашает пользоваться "миграционным" телефоном;
  • "Мы держим каналы открытыми". Белый дом подтвердил наличие закулисных контактов с Россией.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 9 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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